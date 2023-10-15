وقع بنك مصر -أحد أكبر بنكين حكوميين في مصر- شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لزيادة محفظة البنك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وجاء في بيان من بنك مصر، يوم الأحد، أنه بموجب الشراكة سيحصل البنك على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل في أكثر من 100 دولة مستخدمة رأس مالها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.

وتمتلك المؤسسة محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار، كما أنها المستشار الاستراتيجي للحكومة المصرية في برنامج طروحات حكومية، تستهدف منه مصر بيع حصص في أصول مملوكة للدولة لتوفير سيولة دولارية تحتاجها.

ووفق بيان بنك مصر الأحد، فسيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، للمساعدة على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات.

ويأتي قرض مؤسسة التمويل الدولية لبنك مصر بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لـ 5 بنوك مصرية - بينها بنك مصر- درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أيام من خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1.

وقالت الوكالة إن تخفيض تصنيفات البنوك يعكس ضعف بيئة التشغيل والارتباط الكبير بين الجدارة الائتمانية السيادية "الضعيفة" وميزانيات البنوك نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية بنحو 50%، مع نقص في السيولة الدولارية، فيما تأجلت مراجعتان للحصول على شريحتين أخريين من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر وحصلت على دفعة واحدة منه فقط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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