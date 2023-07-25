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طرح بنكا "الأهلي" و"مصر" - أكبر بنكين حكوميين في البلاد- يوم الثلاثاء، شهادات ادخار جديدة بالدولار، لمدة 3 سنوات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتعاني مصر منذ أكثر من عام من أزمة سيولة دولارية طاحنة تسببت فيها هروب الأموال الساخنة التي تعتمد عليها البلد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وزيادة أسعار الفائدة عالميا، فيما أصبح الوضع أصعب مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد والتي قد تتأخر أكثر بعد تلميح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو بعدم نية البلاد تعويم العملة مجددا قريبا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، أعلن البنك الأهلي المصري عن اصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الأربعاء بعائد سنوي 7% و9%. وتبلغ فئات الشهادات 1,000 دولار ومضاعفاتها.

كما سيطلق بنك مصر - اعتبارا من الأربعاء أيضا - شهادتي إدخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي 7% و9% وبنفس قيمة فئات شهادات البنك الأهلي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن بياني البنكين سيُصرف العائد على شهادة الـ 7% بالدولار، بشكل ربع سنوي.

أما شهادة الـ 9% فيصرف العائد مقدما بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي المدة.

وقال بنك مصر إنه سيطرح الشهادتين للمصريين والأجانب. كما سيطرح البنك الأهلي الشهادات للمصريين والأجانب، وفقا لما قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك لزاوية عربي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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