تراجع معدل البطالة إلى اجمالي قوة العمل إلى 7.4% خلال الربع الأخير من 2021 مقابل 7.5% فى الربع السابق له، لكنه ارتفع 0.2% عن 7.2% المُسجل في الربع الرابع من 2020.

وقالت إسراء أحمد، محللة اقتصاد كلي في زاوية عربي، "إن الانخفاض الطفيف الذي حققه معدل البطالة في الربع الرابع من 2021 أمر إيجابي ويشير إلى استقرار معدل البطالة بشكل عام بينما يحاول الاقتصاد التعافي من تبعات الجائحة".

وأوضحت أن الارتفاع على أساس سنوي غير مقلق لأنه يعود بشكل أساسي إلى انخفاض عدد قوة العمل وهي القاعدة التي يتم تنسيب عدد المتعطلين إليها لتقدير معدل البطالة.

وذكرت أنه يجب الرجوع لأسباب انخفاض قوة العمل، حيث يأتي التراجع من الإناث تحديدا، وهو ما يجب دراسته والوقوف على أسبابه.

وسجلت قوة العمل في ديسمبر 2021 نحو 29.65 مليون فرد مقابل 29.96 مليون في ديسمبر 2020، وذلك بعدما تراجعت قوة العمل بين الإناث إلى 5.166 مليون مقابل 5.388 مليون في ديسمبر 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إن عدد المشتغلين بلغ 27.453 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2021 مقابل 27.799 مليون مشتغل في نهاية 2020، فيما ارتفع عدد العاطلين إلى 2.2 مليون عاطل مقابل 2.166 مليون خلال الفترة نفسها.

ويرى بنك "بي أن بي باريبا" في آخر تحليل اقتصادي لمصر، نُشر في نوفمبر الماضي، أن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل أقل من المطلوب لتلبية حاجة قوة العمل المتنامية في مصر، ورغم ان عدد السكان في سن العمل ما بين 15- 64 عام يرتفع بأكثر من مليون كل عام، نسبة المساهمة في قوة العمل تراجعت إلى متوسط 40.4% آخر 5 سنوات مقابل 42.8% متوسط الفترة بين 2011 و2015.

وأشار إلى أن جزء متزايد من السكان في سن العمل انسحبوا من السوق أو انضموا للقطاع غير الرسمي - وهو السيناريو الأكثر ترجيحا- لدى محللي البنك.

وذكر أن توسع القطاع غير الرسمي تؤكده بيانات البنك الدولي الخاصة بالتأمين الاجتماعي وعقود العمل والتي تكشف زيادة نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي بين 2016 و2019.

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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