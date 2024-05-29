ساهم تراجع الواردات المصرية خلال مارس الماضي، في تقليص عجز الميزان التجاري في مصر بنحو 23.3% على أساس سنوي، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.

وتسعى الحكومة المصرية للخروج من عنق الزجاجة بعد أن عانت لسنوات من نقص حاد في العملة الصعبة، إلى أن تمكنت من تأمين تدفقات دولارية بقيمة 35 مليار دولار من صفقة شراكة مصرية إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة، إضافة لتوسعة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، وتمويلات أخرى.

ووفق البيان، تراجعت قمية العجز في الميزان التجاري خلال مارس 2024 إلى 2.37 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وخلال مارس الماضي، تراجع إجمالي الواردات رغم ارتفاع واردات القمح والمواد البترولية. وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل أساسي لتوفير تلك السلع للسوق المحلي.

وفق البيان انخفضت قيمة الواردات بنحو 16.2% إلى 5.94 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 7.09 مليار دولار في الشهر نفسه من 2023.

وتراجعت الواردات من الأدوية ومحضرات الصيدلة بـ 25.6% والذرة بـ 15% في مارس على أساس سنوي.

لكن واردات القمح ارتفعت في مارس بـ 15.8% على أساس سنوي، وواردات منتجات البترول بـ 44.5% والغاز الطبيعي بـ 12.4%.

أما الصادرات، فتراجعت أيضا خلال مارس إلى 3.57 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار في مارس 2023، بانخفاض نحو 10.8%.

وتراجعت صادرات البترول الخام بـ 49.9% والأسمدة بنسبة 57.4% خلال مارس على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بـ 14.2%.





(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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