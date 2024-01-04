سترفع الشركة المصرية للاتصالات، أسعار باقات الإنترنت المقدمة على الهاتف الثابت (الإنترنت الأرضي)، بداية من الجمعة 5 يناير الجاري، بنحو 30% وفق وسائل إعلام محلية ورسائل نصية تلقاها عملاء.



والمصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة غالبيتها، هي مشغل اتصالات متكامل وتقدم خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية والإنترنت وخدمات المحمول، ولديها 12.4 مليون عميل مشتركين بالهاتف الثابت، و9.3 مليون عميل لخدمة الإنترنت الثابت، و12.5 مليون عميل لخدمات المحمول.



وفي ظل مستويات تضخم مرتفعة، رفعت الحكومة في مصر أسعار عدد من الخدمات تضمنت مترو الأنفاق والكهرباء بداية من العام الجديد، فيما يترقب مزيد من الإجراءات يحتمل أن تتضمن خفض جديد للجنيه قبل إجراء مراجعتين مؤجلتين لبرنامج وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي قبل عام.



والمصرية للاتصالات هي واحدة من 4 شركات اتصالات تعمل في مصر، والشركات الثلاثة الأخرى هي "فودافون مصر"، و"أورانج مصر" و"اتصالات مصر". ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في فودافون مصر.



وحسب رسالة من الشركة تلقاها أحد العملاء :" يرجي العلم بانه ابتداء من 5 يناير سيتم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية،" مرفقة بالسعر الجديد لباقة العميل بعد الزيادة.

وتدرس شركات المحمول الأخرى العاملة في السوق زيادة أسعار باقات الإنترنت.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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