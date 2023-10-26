أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس فتح استخدام البطاقات الائتمانية للسفر للخارج ما يعني إلغاء حدود قصوى كان قد فرضها في 17 أكتوبر بعد أن أساء بعض العملاء استخدامها.

واشترط البنك على العملاء تقديم ما يفيد استخدام البطاقات الخاصة بهم خلال السفر، وذلك "من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوم،" حسب بيان صدر عن البنك يوم الخميس.

وتواجه مصر أزمة في توفير الدولار، فيما كان المركزي قد رصد "إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا" ما جعله يفرض ضوابط على استخدام البطاقات.

وتسبب ذلك في موجة استياء بين المواطنين الذين يحاولون التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما تتطلب سفرياتهم نفقات أكبر من الحدود التي كانت مفروضة.

وقال المركزي في بيان يوم الخميس، إن فتح حدود الاستخدام هي "حرصا من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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