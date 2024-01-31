أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للتأكيد على البنوك العاملة في البلد بالحصول على موافقته أولا في حالات تجاوز حد السحب اليومي للشركات والأفراد البالغ 150 ألف جنيه (نحو 4.9 ألف دولار)، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية وقناة العربية السعودية.

وكان المركزي قرر في أغسطس 2022 رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك للأفراد والشركات ليصبح 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه سابقا.

يأتي هذا فيما تشهد العملة المصرية ضغوط في الداخل والخارج في ظل نقص للنقد الأجنبي، مما أدى إلى اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء، ليتخطى 65 جنيه للدولار في السوق الموازية مقابل نحو 31 جنيه للدولار بالبنوك.

وفي ظل تلك الأزمة تتخذ البنوك إجراءات منذ العام الماضي من حين إلى آخر لمواكبة الوضع الحالي للبلاد، فقد أوقفت مصارف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري.

كما خفضت بنوك حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي.

ويتوقع السوق خفض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار، تحتاجه مصر لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت منه على دفعة واحدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسيكون ذلك الاجتماع الأول لها في عام 2024.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا