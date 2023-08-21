

قال البنك المركزي المصري، إن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد المزمع بيعه مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم، وذلك طبقا للجدول الزمني المحدد لعملية البيع، وفقا لبيان يوم الاثنين نقلته وسائل إعلام محلية.

والمصرف المتحد هو أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته ضمن خطتها لتوفير تدفقات دولارية تساهم في حل أزمة سيولة تواجه الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

ومايو الماضي، عين المركزي المصري، بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارج المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد.

وفي بيانه الاثنين، أكد المركزي "اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد" مشيرا إلى أنه سيتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، نفى بنك كريدى أجريكول مصر، في بيان للبورصة المصرية الاثنين، البدء في إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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