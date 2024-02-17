أنهت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي (أجل 12 شهر) تعاملات الأسبوع الماضي، عند أعلى مستوى أسبوعي تاريخي، مسجلة 63.5 جنيه للدولار الواحد.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

كانت العقود الآجلة وصلت لمستوى 63 جنيه للدولار خلال تعاملات الخميس الماضي، ثم قلصت مكاسبها إلى تحت الـ 60 جنيه قبل أن تعاود الارتفاع بتعاملات الجمعة.

ووفقا للبيانات، فارتفعت العقود الآجلة للجنيه خلال الأسبوع بنحو 7% مقارنة بإغلاق عند 59.5 جنيه للدولار في الجمعة السابق.

ويأتي تداول العقود الآجلة، في ظل ترقب لخفض محتمل للجنيه سيكون الخفض الرابع منذ الحرب الروسية الأوكرانية بنهاية الربع الأول من 2022، فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد.

يأتي هذا في ظل معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا