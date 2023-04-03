وصلت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر - يوم الاثنين لمستوى قياسي جديد عند 41.15 للدولار، بحسب بيانات السوق.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر ارتفعت إلى مستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي.

يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة ب 200 نقطة أساس الخميس الماضي وإصدار بنكي الأهلي ومصر الحكوميين الأحد شهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات.

ويتداول الدولار حاليا بالسوق المحلي عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تدهور قيمة العملة بشكل متسارع منذ العام الماضي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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