أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يوم الأربعاء، قرار بتعديل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفق بيان الهيئة.

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه مصر التي تمر بأزمة سيولة دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

ووفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، تقضي هذه التعديلات "بتنظيم نسب المساهمة والملكية" في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وتضمنت التعديلات:

(وفق البيان)

- ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ثلثي رأس المال كحد أدنى للمستثمر المؤهل

- ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن 25%

- ألا تقل نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين عن 25% من رأس المال

- ألا تقل خبرة المستثمر المؤهل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية

- تلزم الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال 6 أشهر كحد أقصى على أن تبدأ العمل خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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