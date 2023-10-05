أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعديلات على قواعد القيد لتسهيل شراء الشركات أسهم الخزينة، وفق بيان أصدرته الهيئة يوم الخميس.



وتأتي التعديلات لمساعدة الشركات في الاستفادة من كافة أدوات سوق رأس المال، وفقا لما نقله البيان عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد.



وعمدت بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزينة خلال العام الماضي مع انخفاض أسعار الأسهم بسبب تراجع سعر الجنيه.



وأضاف البيان أنه من شأن هذه التعديلات أن تمكن الشركات المقيدة في البورصة المصرية من إعادة توجيه موارد نقدية للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة.



وتتضمن التعديلات، السماح للشركات بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بدلا من سوق الصفقات الخاصة مع إلغاء الفترة الزمنية والمحددة بثلاثة أيام على الأقل بين الإخطار والتنفيذ، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، بحسب ما جاء في البيان.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وشيماء حفظي للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)



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