وافقت الجمعية العامة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) المصرية على اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) في موبكو، وفق بيان من موبكو يوم الأحد للبورصة المصرية.

وجاءت الموافقة على الاندماج على أساس القيمة الدفترية (القيمة الصافية للأصول) وفقا للقوائم المالية للشركتين في 31 ديسمبر الماضي.

والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية تابعة لموبكو، وتمتلك موبكو حصة بها تزيد عن 99%.

وتعمل شركة موبكو في قطاع الأسمدة والكيماويات الزراعية، وتمتلك الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي 25.5% منها، فيما تمتلك شركة القابضة ADQ الإماراتية نحو 20% منها.

ووفق بيان الأحد، فقد تمت الموافقة على تحديد رأس المال المُرخص لشركة موبكو بعد الاندماج بـ 50 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، ورأس المال المُصدر للشركة بعد الاندماج بنحو 20.79 مليار جنيه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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