ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي بنحو 5% ليسجل 3.07 مليار دولار مقابل 2.92 مليار دولار في نفس الشهر من 2022.

وتواجه مصر أزمة سيولة منذ أن تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وارتفاع تكلفة استيراد غالبية السلع الأساسية، ثم ألقت التوترات في البحر الأحمر والحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في أكتوبر الماضي بظلالها على الاقتصاد المصري.

ووفق بيان من الجهاز المركزي للإحصاء المصري، الاثنين، انخفضت الصادرات المصرية في نوفمبر 2023 بنسبة 20.6%، فيما انخفضت الواردات بـ 9.9% على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات الإجمالية في نوفمبر الماضي نحو 3.21 مليار دولار مقابل 4.04 مليار دولار في الشهر المقارن، متراجعة بضغط من انخفاض صادرات الأسمدة بـ 59.6% والبترول الخام بـ 28.6% ومنتجات البترول بـ 23.7%.



أما الواردات الإجمالية فتراجعت إلى 6.28 مليار دولار في نوفمبر 2023، مقارنة مع 6.96 مليار دولار في نوفمبر 2022.

وانخفضت قيمة واردات القمح - الذي تعد مصر أكبر مشتري له عالميا - بنسبة 41% في نوفمبر على أساس سنوي، وتراجعت واردات الذرة بـ 5% والفول الصويا بـ 14.6%.

بينما ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 19.1%، وسيارات ركوب بنسبة 108.2%، خلال نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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