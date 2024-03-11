ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 17.8% إلى 3.03 مليار دولار مقابل 2.57 مليار دولار في ديسمبر 2022، وفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الاثنين.

وحصلت مصر، التي تعاني من أزمة سيولة دولارية، مؤخرا على الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار - منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري - من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال ديسمبر 2023 بنسبة 23% إلى 3.48 مليار دولار مقابل 4.52 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وأرجع البيان، تراجع الصادرات في ديسمبر على أساس سنوي، إلى انخفاض قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 46.8% والأسمدة 48.8%، بينما ارتفعت قيمة صادرات البترول الخام بـ 60.2%.

أما الواردات فانخفضت قيمتها بنسبة 8.2% لتبلغ 6.51 مليار دولار من 7.09 مليار دولار في ديسمبر 2022، بعد تراجع واردات بعض السلع ومن بينها فول صويا بـ 14.7%، حسب البيان.

فيما ارتفعت قيمة واردات القمح - الذي تعد مصر أكبر مشتري له عالميا - بنسبة 20.7%، كما ارتفعت واردات منتجات البترول بـ 24.7% في ديسمبر على أساس سنوي.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا