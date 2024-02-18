ارتفع تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر والمدرج ببورصة مصر- بشكل طفيف يوم الأحد مع ارتفاع سهم البنك في التداولات بالبورصة المصرية.

وبلغ تسعير الدولار الأحد وفق شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 69.5 جنيه للدولار، مرتفعا من 69.2 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع بنسبة 0.4%.

وأغلق سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية جلسة التداول الأحد عند سعر 81.33 جنيه للسهم مرتفعا بنسبة 0.41% مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع الماضي.

فيما كانت شهادات الإيداع الدولية للتجاري الدولي أنهت الأسبوع الماضي عند 1.17 دولار للشهادة الواحدة.

وبذلك يكون تسعير الدولار وفق شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي ارتفع منذ بداية العام الجاري بنحو 22%.

ويتم حساب سعر الدولار وفق تلك الشهادات من خلال قسمة سعر السهم بالجنيه على سعر شهادة الإيداع الدولية بالدولار.

ويشتري المستثمرون الراغبين في الحصول على دولار أسهم البنك التجاري المحلية، التي يتم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية يمكن بيعها في بورصة لندن لتوفير الدولار الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى داخل مصر، حيث أن السهم الواحد يساوي شهادة إيداع دولية واحدة.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد بعد أن خفضت الدولة قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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