واصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات، المعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي مع إغلاق يوم الاثنين وأغلقت مرتفعه بشكل طفيف عند 1049 نقطة مقابل 1045 نقطة في نهاية تعاملات الجمعة الماضي.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما تراجع المؤشر انخفضت المخاطر والعكس.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين ازدياد المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام هو عند 912.9 نقطة في 20 فبراير من العام الماضي.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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