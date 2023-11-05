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ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 35.102 مليار دولار مقابل 34.97 مليار دولار في شهر سبتمبر السابق له، وفق ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري يوم الأحد.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر زاد بأكثر من 130 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.



تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023



(وفق بيانات البنك المركزي)



يناير: 34.224 مليار دولار



فبراير: 34.352 مليار دولار



مارس: 34.447 مليار دولار



أبريل: 34.551 مليار دولار



مايو: 34.660 مليار دولار



يونيو: 34.806 مليار دولار



يوليو: 34.879 مليار دولار



أغسطس: 34.928 مليار دولار

سبتمبر: 34.970 مليار دولار

أكتوبر: 35.102 مليار دولار

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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