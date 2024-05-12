* تم التحديث بسعر الدولار يوم الأحد

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بمصر خلال التعاملات الصباحية يوم الأحد، ليواصل بذلك مساره التصاعدي.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد سجل متوسط سعر الدولار بالسوق الموازية نحو 48.19 جنيه، مرتفعا من حوالي 48.16 جنيه السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتباين أداء الدولار في البنوك بمصر في تعاملات صباح الأحد لكن غلب الانخفاض عليه، وسجل في بنك مصر - وهو أحد أكبر بنكين حكوميين في البلاد - ما بين 47.24 و47.34 جنيه بحلول الساعة 10:40 صباحا الأحد بتوقيت القاهرة.

في حين كان السعر الرسمي للدولار أغلق الخميس بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي في نطاق بين نحو 47.29 و47.39 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو الجاري بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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