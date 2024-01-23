وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 5 اتفاقيات إطارية مع عدد من شركات القطاع الخاص في مصر، حسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء.

وتسعى مصر لاستقطاب الاستثمارات والأنشطة للمنطقة الاقتصادية للقناة، ضمن خطة الدولة لتوفير مصادر دولارية وتخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية في ظل تأخر المراجعة الأولى لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي ديسمبر 2022 لقرض بـ 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، في البيان إن هذه الخطوة تستهدف الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مشجعة وداعمة للمستثمرين.

وحسب البيان، تتضمن الاتفاقيات الإطارية مشروعات في مجالات صناعة النسيج والملابس الجاهزة والمواد البلاستيكية وصناعة الأدوية وأيضا الصناعات الخشبية.

تفاصيل الاتفاقيات

(حسب بيان مجلس الوزراء)

-اتفاقية إطارية لإقامة مشروع يستهدف إعادة تدوير البلاستيك وتصنيعه على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.

-اتفاقية إطارية لإقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة على أرض مساحتها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.

-اتفاقية إطارية لإقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقريبا داخل المنطقة الاقتصادية وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار.

-اتفاقية إطارية لإقامة مشروع مصنع أدوية على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.

-اتفاقية إطارية لإقامة مشروع صناعي على أرض مساحتها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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