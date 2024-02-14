واصلت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار يوم الثلاثاء انخفاضها خلال تداولات الأسبوع الجاري في ظل ارتفاع لتكلفة التأمين على الديون السيادية صاحب جمود بشأن تفاصيل تدفقات نقدية منتظرة لمصر.

فقد تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 بنسبة 0.5% يوم الثلاثاء مقارنة بالإغلاق السابق. ليرتفع العائد على السندات بمقدار 46 نقطة أساس إلى 10.66%.

أما السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 فقد تراجعت الثلاثاء بنسبة 1.9% مقارنة بالإغلاق السابق، ليرتفع بذلك العائد بمقدار 26 نقطة أساس إلى 14.01%.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية ارتفعت بنحو 7.3% بنهاية تداولات الثلاثاء.

ومنذ بداية العام وحتى إغلاق الثلاثاء شهدت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفاعات متباينة، حيث ارتفعت السندات المستحقة في يونيو 2025 بنحو 0.8%، بينما ارتفعت السندات المستحقة في مايو 2050 بنسبة 0.4%.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي، وتسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخرت مراجعة للبرنامج.

ورغم صدور تصريحات إيجابية عقب زيارة من بعثة من الصندوق لمصر مؤخرا للتباحث حول مراجعة القرض وزيادته، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل أو تطورات بشأن الأمرين. غير أن مديرة الصندوق قالت إن الزيادة التي يتم التفاوض عليها ستكون "كبيرة".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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