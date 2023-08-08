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قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان يوم الثلاثاء، إن فريق الهيئة نجح في انتشال قاطرة غرقت بقناة السويس قبل أيام، وإنه تم إخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وكانت الهيئة أعلنت السبت الماضي غرق القاطرة "فهد" التابعة للهيئة بعدما اصطدمت بناقلة، وتم إنقاذ 6 أشخاص من أصل 7 كانوا على متنها هم طاقم القاطرة، فيما لقى الفرد السابع حتفه.

والأحد الماضي، قال ربيع إن فرق الهيئة كانت تحاول ربط القاطرة الغارقة برافعة عبر أسلاك حتى تتمكن من انتشالها، لكنه أوضح آنذاك أن تلك العملية ستستغرق بعض الوقت لإتمامها، وأن انتشال القاطرة سيتم عقب الانتهاء من عملية الربط.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان الثلاثاء، إن عملية رفع وانتشال القاطرة تطلبت القيام بعدة إجراءات، بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال الانتشال.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، مشيرا إلى أن القناة شهدت على مدار يومين (الاثنين والثلاثاء)، عبور 146 سفينة من الاتجاهين.

وشهدت القناة الحيوية لحركة الملاحة العالمية واقتصاد مصر تعطل وجنوح سفن سابقا، كان من بينها تعطل ناقلة بترول في يونيو الماضي أثناء عبورها القناة، وتمكنت فرق القناة من قطر الناقلة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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