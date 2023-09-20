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أعلن مجلس الوزراء المصري عبر بيان الأربعاء عن توقيع عقد مع شركة "رولينج بلس" للصناعات الكيميائية لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات تقدر بمليار يورو أو ما يعادل 1.07 مليار دولار.

ويضم مساهمي شركة "رولينج بلس" شركات مصرية وسعودية وقبرصية، بحسب رويترز.

وتعاني مصر من أزمة سيولة دولارية وتسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات. وهذا للتمكن من تلبية مطالب صندوق النقد الدولي الذي عقدت مصر معه اتفاق بشأن قرض ب3 مليار دولار العام الماضي لم تحصل منه سوى على شريحة واحدة فقط.

وسيتم إنشاء المصنع على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتم التنفيذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبطاقة إنتاجية 7 مليون إطار سنوياً عند تشغيل جميع المراحل.

وسيوفر المشروع 1,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب البيان. ومصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 100 مليون شخص.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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