قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، استمرار حظر تصدير الأكسجين المستخدم في الرعاية الطبية، لمدة عام اعتبارا من منتصف يوليو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إنه سيتم وقف التصدير "إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة".

وتم وقف السماح بتصدير الأكسجين وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 321 لسنة 2021، لمدة عام، وتم تمديده.

وبحسب صحف محلية، تنتج 43 شركة الأكسجين في مصر، بطاقة إنتاجية 9 مليون متر مكعب، ويتم توريده إما أكسجين مسال أو في إسطوانات بصورة غاز.

ويأتي قرار الوزير بمد حظر التصدير في إطار "توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية،" حسبما قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري بالبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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