أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، قرار بتكليف عمرو عادل حسني بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك.

وسيقوم عمرو حسني بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلفا لحسن عبد الشافي أحمد، الذي كان يتولى منصب رئيس الهيئة منذ أغسطس عام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتأسست هيئة الرقابة الإدارية عام 1964، وهي هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية معنية بمنع ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء القطاع العام وللحفاظ على المال العام، بحسب موقعها.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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