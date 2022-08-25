أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، قرار بتعيين رامي الدكاني رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، بحسب القرار المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك.

وتضمن القرار تعيين هبة الله الصيرفي في منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة لمدة عام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، قرار بتعيين محمد فريد صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس البورصة، في منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

للمزيد: تعيين محمد فريد قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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