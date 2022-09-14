وافق مجلس الوزراء المصري على إصدار وسك عملة معدنية من فئة جنيهين لطرحها للتداول، بحسب بيان لمجلس الوزراء منشور يوم الأربعاء على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفئات العملات المعدنية المتداولة في مصر حاليا هي 25 قرش، و50 قرش، وجنيه واحد.

كما وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي، وفق البيان، على مقترح تدشين دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت".

وقال مجلس الوزراء، في البيان، إن تلك الموافقة هدفها توطين الصناعات المعدنية في مصر لتكون مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بالاعتماد على خامات محلية في التصنيع بدلا من استيرادها أقراص خام.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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