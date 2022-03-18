

رفعت الحكومة المصرية، أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز بنحو 7%، بدءا من يوم الجمعة، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية (وهي إصدار ينشر القرارات الحكومية بعد التصديق عليها) بزيادة بين 5 و 10 جنيهات ( 0.3 و0.6 دولار) ليتراوح السعر الجديد بين 75 و 150 جنيه ( 4.8 و 9.5 دولار).

كانت آخر زيادة لأسعار البوتاجاز في مصر في ديسمبر الماضي، وتعتمد الحكومة آلية التسعير التلقائي لتحديد أسعار المحروقات منذ 2019، وفقا لتطورات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى لمدة 3 شهور.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة العامة، إلى ما نحو 18.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) العام المالي الجاري، مقارنة مع 28 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) في العام المالي السابق، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول الشهر الجاري إلى مستويات قياسية فوق 140 دولار بينما استهدفت مصر سعر برميل النفط في الموازنة عند 60 دولار.

(إعداد: شيماء حفظي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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