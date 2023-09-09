تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يونيو الماضي بنحو 47.7% على أساس سنوي رغم انخفاض الصادرات، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت.

وبلغ عجز الميزان التجاري للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد والتي تواجه أزمة سيولة، نحو 2.32 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 4.43 مليار دولار في يونيو 2022.

وانخفضت قيمة الصادرات خلال يونيو بـ 27.6% لتسجل 2.91 مليار دولار مقابل 4.02 مليار دولار في يونيو 2022.

وأرجع البيان، تراجع الصادرات، لانخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 12.7% والأسمدة 39.5% والفاكهة الطازجة 32% والملابس الجاهزة 20.5%.

أما الواردات فانخفضت بنسبة 38.1% لتسجل 5.23 مليار دولار من 8.45 مليار دولار في يونيو 2022.

وعلى أساس سنوي، تراجعت واردات مصر من القمح خلال يونيو بـ 9%. ومصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا وتضررت بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

كما تراجعت واردات مصر من منتجات البترول بنسبة 37.8%، والذرة بـ 42.4% خلال يونيو على أساس سنوي، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 33.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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