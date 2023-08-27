وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بمنح حزمة حوافز لبعض المشروعات الصناعية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة.

وتسعى مصر، التي تواجه أزمة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ العام الماضي، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات في البلد.

وتشمل الحوافز، وفق بيان الرئاسة، الآتي:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرار تفصيلي بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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