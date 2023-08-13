أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بالتمديد لأسامة ربيع في منصب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

ووفق القرار المؤرخ بتاريخ يوم الجمعة الماضي، فإن فترة التمديد بدأت اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

وقناة السويس هي ممر ملاحي حيوي لحركة التجارة الدولية ولاقتصاد مصر، إذ إن إيراداتها مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلد.



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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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