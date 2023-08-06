قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان يوم الأحد، إن عملية انتشال قاطرة غرقت في قناة السويس لا تزال مستمرة.

وكانت الهيئة أعلنت السبت غرق القاطرة "فهد" التابعة للهيئة بعدما اصطدمت بناقلة، وتم إنقاذ 6 أشخاص من أصل 7 كانوا على متنها وهم طاقم القاطرة، فيما قال مصدر أمني بالهيئة لزاوية عربي السبت إنه تم العثور على جثة الفرد السابع من الطاقم داخل القاطرة الغارقة.

وقال ربيع، في بيان الأحد، إنه يجري حاليا ربط القاطرة الغارقة بأسلاك رافعة، موضحا أن عملية ربط القاطرة بالرافعة ستستغرق ساعات، إذ يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف، فيما يبلغ عدد أسلاك الرافعة 8 أسلاك.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة بالرافعة في غضون الساعات القادمة، ستبدأ مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

وشهدت القناة الحيوية لحركة الملاحة العالمية واقتصاد مصر تعطل وجنوح سفن سابقا، كان من بينها تعطل ناقلة بترول في يونيو الماضي أثناء عبورها القناة، وتمكنت فرق القناة من قطر الناقلة.

ولفت ربيع، في بيان الأحد، إلى أنه يتم تنظيم حركة الملاحة بالقناة بترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، مضيفا أن القناة تشهد الأحد عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال، فيما تعبر مساءً 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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