قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة، في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي أمس رفع سعر الفائدة، وهي خطوة مغايرة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المصرف، وفق لبيان يوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني، إنه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند 1%، وسعر فائدة الاقراض من المصرف عند 2.50%.

بينما رفع المصرف سعر إعادة الشراء (الريبو) بـ 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%.

وكان الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، بربع نقطة مئوية في معدل الائتمان الأساسي إلى 0.5%، اعتبارا من يوم الخميس 17 مارس.

وفي أعقاب القرار الأمريكي، رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة بدءا من يوم الخميس.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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