تحدد الحكومة المصرية عدد من الأصول العقارية المملوكة لها والمطلة على كورنيش النيل بالقاهرة، تمهيدا لطرحها على مستثمرين وتحويلها لفنادق ومراكز تجارية، وفق ما قاله مصدران مصريان لزاوية عربي.

وتسعى مصر لجذب تدفقات دولارية من خلال تسريع تنفيذ برنامج للطروحات أعلنته لبيع حصص في 32 شركة وبنك، في وقت تمر بأزمة كبيرة في توفير العملة الصعبة مع انخفاض سعر الجنيه.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك، الخميس، إن الحكومة استعرضت خلال اجتماع عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل.

وأضاف المتحدث أن ذلك يأتي بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار.

ووفقا لمصادر زاوية عربي، فمن بين تلك الأصول المطروحة مقر وزارات الخارجية والسياحة والثقافة ومقر ثان لوزارة الري، وكذلك أرض الحزب الوطني المنحل، ومباني مطبعة الأميرية ومنطقة سكنية في منطقة روض الفرج.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء إنه تم تصنيف هذه الأصول وفقا لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد المصدران أن مجلس الوزراء حدد تلك المبانى تمهيدا لطرحها للمستثمرين وذلك بعد أن أبدى مستثمرون قطريون رغبتهم في ضخ استثماراتهم فى مجال الفنادق والمراكز التجارية وتحديدا فى المناطق المطلة على كورنيش النيل.

وأشار المصدران إلى أن هذا التفاعل القطري جاء خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للدوحة على رأس وفد حكومي في فبراير الماضي.

وأرض الحزب الوطنى المنحل - والذي أزيل المبنى الخاص به في 2016- كانت أكثر الأماكن طلبا من مستثمرين خليجيين لبناء فندق عليها، وفقا للمصادر، وتبلغ مساحتها 3.95 فدان وتقع على الكورنيش مباشرة.

فيما قال أحد المصدرين، إن أرض الحزب الوطني تحظى باهتمام سعودي للاستحواذ عليها.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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