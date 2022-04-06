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كان شهر مارس حافل لمصر على الصعيد الاقتصادي، فقد اتخذت قرارات اقتصادية مهمة برفع الفائدة وتخفيض العملة المحلية، بينما تمكنت من جذب استثمارات خليجية والتوصل لصفقات بمليارات الدولارات.
قرارات واستثمارات ووديعة
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كان شهر مارس حافل لمصر على الصعيد الاقتصادي، فقد اتخذت قرارات اقتصادية مهمة برفع الفائدة وتخفيض العملة المحلية، بينما تمكنت من جذب استثمارات خليجية والتوصل لصفقات بمليارات الدولارات.
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