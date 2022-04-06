كان شهر مارس حافل لمصر على الصعيد الاقتصادي، فقد اتخذت قرارات اقتصادية مهمة برفع الفائدة وتخفيض العملة المحلية، بينما تمكنت من جذب استثمارات خليجية والتوصل لصفقات بمليارات الدولارات.