أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، يوم الأحد، مشروع قانون لإلغاء شرط وجود وكيل محلي للشركات الأجنبية لمباشرة أعمالها التجارية في الكويت، ورفعت اللجنة المشروع إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.

وتسعى الكويت، التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز دور القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي وصولا إلى هدف تنويع الاقتصاد.

وقال مقرر لجنة الشؤون المالية عبدالوهاب العيسى، في تصريح منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة، إن الهدف من إلغاء الوكيل المحلي هو فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع لينعكس إيجابيا على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري أو الخدمات التي تكون من خلال المناقصات الحكومية.

وأضاف أن لهذا القانون انعكاساته في خفض أسعار السلع والخدمات من خلال فتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة.

وفي ما يتعلق بالوكالات القائمة حاليا لشركات أجنبية، أوضح العيسى أنها لن تلغى وسيبقى العمل ساريا، وسيكون الأمر عائد للشركة الأم في أن تستمر مع الوكيل أو تفتح فرع داخل الكويت وتمارس عملها مباشرة.

وجاء اقتراح مشروع القانون في ظل انتقادات وجهت إلى شرط وجود الوكيل المحلي بوصفه "عبء" على المشروعات وسبب تأخر أو فشل كثير منها، وأنه أدى إلى تدهور مستوى المشروعات والخدمات.

ورأى النواب مقدمو مشروع قانون إلغاء الوكيل المحلي أنه يجب في المقابل العمل على فتح الاقتصاد لجميع المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستوى وأسعار الخدمات، بحسب وسائل إعلام محلية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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