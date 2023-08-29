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كيف ستصبح قوة "بريكس" بعد ضم أعضاء جدد؟
مع مطلع العام الجديد، يستعد تجمع بريكس لإضافة نحو 3.2 تريليون دولار لقوته الاقتصادية، بانضمام 6 دول جديدة في أول توسعة للتكتل منذ أكثر من 10 سنوات والتي أقرها أعضاؤه في اجتماع هذا الشهر بجنوب إفريقيا، ما سيرفع من قيمة التجمع إلى نحو 29 تريليون دولار تمثل ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي.
٢٩ أغسطس، ٢٠٢٣
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