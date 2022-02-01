تراجع المستوى العام للأسعار في مملكة البحرين خلال العام الماضي، للعام الثاني على التوالي في 2021، ولكن بدرجة أقل من العام السابق.

وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، فإن مؤشر أسعار المستهلك في المملكة تراجع بنسبة 0.6% في 2021، مقابل انخفاض بنسبة 2.3% في 2020.

وكان الانخفاض الأكبر العام الماضي في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.4%، والثقافة والترفيه 1.5%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1.3%، والمطاعم والفنادق 1.1%، بحسب بيانات الهيئة.

وكان أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأسعار خلال العام الماضي في شهر فبراير بنسبة 3%.

وذكرت الهيئة في بيان أول أمس أن معدل التضخم في ديسمبر 2021 انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل والترفيه والثقافة والمسكن.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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