ارتفعت صادرات قطر في شهر ديسمبر الماضي بنحو 107.8% على أساس سنوي لتبلغ 35.6 مليار ريال (9.8 مليار ريال)، وهو أعلى مستوى خلال عام 2021، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الحكومي.

سجلت الواردات في ديسمبر نحو 9.9 مليار ريال (2.7 مليار ريال) بزيادة 16.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبذلك ارتفع فائض التجارة –الفارق بين الواردات والصادرات- بنسبة 198.9% ليبلغ 25.7 مليار ريال (7.1 مليار دولار) في ديسمبر.

وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان على موقعه الإلكتروني أن السبب وراء زيادة الصادرات هو ارتفاع صادرات الغاز والمنتجات البترولية.

وجاءت الصين في صدارة الدول المستقبلة للصادرات القطرية بنسبة 20.1% ثم كوريا الجنوبية 14.4%، الهند 13.9%، اليابان 11.6%، وسنغافورة 4.9%.

وبالنسبة للواردات جاءات مجموعة أجهزة الهاتف والشبكات على رأس القائمة، ثم السيارات وأجزاء الطائرات.

واحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول المصدرة لدولة قطر ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا.

وكانت صادرات قطر انخفضت بنسبة 29.4% في عام 2020 لتبلغ 187.5 مليار ريال (51.5 مليار دولار) مقابل 265.5 مليار ريال (72.9 مليار دولار) في 2019، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.

كما انخفضت الواردات بنسبة 11.5% إلى حوالي 94 مليار ريال (25.8 مليار دولار) مقابل 106.2 مليار ريال (29 مليار دولار) في 2019.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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