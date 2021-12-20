استقر معدل البطالة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) عند مستوى 6.6% في الربع الثالث من العام الجاري دون تغيير عن الربع الثاني من العام، وبانخفاض قدره 1.9% عن نفس الفترة من 2020، بحسب بيان هيئة الإحصاء يوم الاثنين.

كما استقر معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث عند مستوى 11.3% دون تغيير عن الربع السابق، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وقالت الهيئة إن معدل مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة ارتفعت إلى 34.1% بالربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق، بزيادة 1.7%. وانخفض معدل البطالة بين السعوديات بمقدار 0.4% إلى 21.9%.

وبالنسبة للذكور السعوديين فقد انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة إلى 65% في الربع الثالث بانخفاض 0.7%، وانخفض معدل البطالة بينهم بنسبة 0.2% إلى 5.9%.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(الجرافيك من تصميم أماني رضوان)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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