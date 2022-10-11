أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، يوم الثلاثاء، عن منظومة قانونية جديدة تتعلق بعمال الخدمة المساعدة في الإمارات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن المنظومة تساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، بما يسهم في خفض النزاعات العمالية.

ويشمل مصطلح عامل الخدمة المساعد الوظائف الآتية، بحسب بوابة الحكومة الإماراتية: البحار، والحارس، والسايس، والعامل، ومدبرة المنزل، والطباخ، ومربية الأطفال، والمزارع، والبستاني، والمدرب الخاص، والمدرس الخاص، والممرض الخاص، والمهندس الزراعي الخاص، والسائق الخاص، وغيرهم.

أبرز بنود المنظومة الجديدة

(بحسب وكالة وام)

- يتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر.

- للعامل الحق في يوم راحة أسبوعي بأجر، ولا تقل الراحة اليومية عن 12 ساعة يوميا، منها 8 ساعات متواصلة على الأقل.

- لا تقل الإجازة السنوية للعامل عن 30 يوم مدفوعة سنويا، وفي حال تشغيله أثناء إجازته السنوية ولم ترحل المدة إلى السنة التالية، يتوجب على صاحب العمل منحه أجره مضاف إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله في تلك الفترة.

- للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة التعاقدية يحصل عليها بشكل متصل أو متقطع بتقرير طبي معتمد، على أن تكون الـ 15 يوم الأولى بأجر والـ 15 الثانية بنصف أجر.

- يتوجب على صاحب العمل تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل.

- يتحمل صاحب العمل قيمة تذكرة سفر العامل ذهابا وعودة إلى بلده لقضاء إجازته السنوية مرة واحدة كل سنتين.

- للعامل الحق بالانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي.



- إلزامية حصول العامل على نسخة من عقد عمله.



- تتحمل مكاتب استقدام العمالة نفقات إعادة العامل إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، ويُحظر قبولها لأي عمولة مقابل حصول العامل على العمل.



- في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وعدم القدرة على تسويته وديا، يتوجب إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا