قرر الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي بيان، قال الفيدرالي إن التضخم لا يزال مرتفع، ما يعكس اختلالات التوازن بين العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على الأسعار بشكل أوسع.

وبهذا يكون الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لتتراوح بين 0.75 و 1% وهذه هي ثاني زيادة في نحو شهر ونصف والأكبر منذ عام 2000. وقد قام الفيدرالي في مارس الماضي بزيادة سعر الفائدة 0.25% لتتراوح بين 0.25 و 0.5%.

وأشار البيان الى أن غزو روسيا لاوكرانيا والاحداث المتصلة بها تتسبب في ضغوط اضافية على التضخم ومن المرجح ان تزداد مشاكل الامداد مع الاغلاقات المرتبطة بكوفيد في الصين.

ووفقاً لوكالة رويترز، رفعت البنوك المركزية الخليجية في السعودية والبحرين وقطر والامارات سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس تزامناً مع قرار الفيدرالي اذ ترتبط عملاتها بالدولار.

أما الكويت التي يرتبط دينارها بسلة من العملات تشمل الدولار، فقرر المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2%.

(إعداد:ريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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