غرقت سفينة شحن إماراتية قرب السواحل الإيرانية نتيجة الطقس السيء، فيما تعمل السلطات الإيرانية على إنقاذ من كانوا على متنها، وفق وسائل إعلام إيرانية ودولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، يوم الخميس، عن رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر جنوب إيران، قوله إن محاولات إنقاذ السفينة من الغرق باءت بالفشل قبالة ساحل ميناء عسلوية.

وأضاف المسؤول أن سفينة تابعة للبحرية الإيراني موجودة في موقع الحادث لإنقاذ 30 شخص كانوا على متن السفينة المنكوبة.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، فأفراد طاقم السفينة من السودان، والهند، وباكستان، وأوغندا، وإثيوبيا وتنزانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)



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