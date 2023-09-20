قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، يوم الأربعاء، إن حجم الطرح المحتمل من شركة العاصمة الإدارية في البورصة لم يتحدد حتى الآن، وذلك أثناء معرض سيتي سكيب المقام بالقاهرة.

كان عباس قال، خلال مقابلة مع تلفزيون الشرق الأسبوع الجاري، إن حجم طرح شركة العاصمة الإدارية، التي تطور العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، يتراوح ما بين 5% و10% من أسهم الشركة، وإن الطرح يُتوقع أن يكون بحلول الربع الثاني من 2024. وسبق وأعلنت مصر قبل نحو عامين أنها تخطط لطرح أسهم الشركة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر في شرق العاصمة القاهرة، ويمتلك الجيش حاليا 51% من أسهم شركة العاصمة الإدارية، وفق وكالة رويترز، بينما تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 49%.

وقال عباس، خلال معرض سيتي سكيب، إنه يتم الآن دراسة آلية طرح شركة العاصمة الإدارية مع الجهات المسؤولة عنه.

يأتي الحديث عن طرح شركة العاصمة الإدارية فيما كانت مصر، التي تمر بأزمة في توفير السيولة الدولارية، أعلنت سابقا عن برنامج للطروحات يتضمن بيع حصص في شركات مملوكة للدولة ضمن خططها لتوفير سيولة دولارية.

وذكر عباس أن نجاح العاصمة الإدارية وبداية تشغيلها هو ما شجع الشركة على اتخاذ قرار الطرح للاستفادة من عائدات المشروع، مشيرا إلى أنه تم نقل أنشطة حكومية كبيرة إلى العاصمة، وأنه سيتم نقل البرلمان أيضا خلال دورة انعقاده المقبلة.

وقال إن هناك شركات خليجية تتفاوض شركة العاصمة الإدارية معها الآن للحصول على أراضي في العاصمة الإدارية، متوقعا توقيع اتفاقيات مع تلك الشركات بنهاية العام.

إضافة لهذا، كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية أن الشركة تعتزم طرح أراضي خدمية على المستثمرين بمدة أقساط تصل إلى 4 سنوات بفائدة ثابتة كنوع من التحفيز للمستثمرين.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن المكتب الفائز في مناقصة عالمية لتخطيط المرحلة الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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