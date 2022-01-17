* تم التحديث بتصريحات الإمارات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يوم الاثنين إن جماعته شنت هجوم على الإمارات، بحسب رويترز.

وبعدها قالت شرطة أبوظبي أن ثلاثة أشخاص قتلوا - باكستاني وهنديين - وأصيب 6 آخرين نتيجة انفجار 3 صهاريج محروقات بترولية وحريق في مطار أبوظبي الدولي، ربما تكون قد تسببت فيه أجسام طائرة صغيرة بدت انها لطائرات مسيرة (درون).

وفي المساء قال وزير خارجية الإمارات في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ان الدولة تدين استهداف "ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم" وأضاف أن الإستهداف "لن يمر دون عقاب".

ونقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن مهدي المشاط قائد القوات المسلحة التابعة للجماعة قوله في أعقاب الهجوم الحوثي على الإمارات إنه "إذا استمر هذا العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات".

وقد قال التحالف بقيادة السعودية والذي يشن هجمات باليمن إنه دمر 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم مؤكدة أن "هذا العمل الإرهابي" الذي تقف خلفه "قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكذلك أدانت البحرين الهجوم في بيان عبر وكالة الأنباء الرسمية واتهمت"ميليشيا الحوثي الإرهابية" بالوقوف خلفه.

وتعتبر تلك الضربة الأولى على الإمارات منذ فترة وبعد ان خفضت في 2019 من قواتها في اليمن- ضمن تحالف دعم الشرعية التي تقوده السعودية.

وقد أدعى الحوثيون الهجوم على الإمارات عدة مرات ما بين عامي 2017-2018، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي. وكانت أبرز تلك الهجمات:

ديسمبر 2017: قال الحوثيون إنهم استهدفوا إحدى مفاعلات محطة براكة النووية في أبو ظبي بصاروخ وهو ما نفته الإمارات على لسان هيئة الطوارئ والأزمات قائلة أنها “دعاية كاذبة”.

يوليو 2018: أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار أبو ظبي وهو ما نفته الإمارات رسميا. بينما ذكر مطار أبوظبي في تغريدة وقوع حادث في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 وأضاف ان الحادث لم يؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

أغسطس وسبتمبر 2018: أعلن الحوثيون أكثر من مرة ضرب مطار دبي ونفت الإمارات هذه الأخبار .

وجاء حدث اليوم بعد ان خطف الحوثيون السفينة روابي التي ترفع العلم الإماراتي بالقرب من سواحل اليمن في وقت سابق هذا العام.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: أحمد فتيحة للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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