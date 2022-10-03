أطلق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) شركة "داون تاون السعودية" التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية في أنحاء السعودية، بحسب ما أعلنه يوم الاثنين ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان.

أهداف شركة داون تاون

(بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية)

- العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع من خلال مشاريعها في 12 مدينة سعودية هي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

- الإسهام في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين، عبر تقديم فرص استثمارية في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

- الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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