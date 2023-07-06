*تم التحديث بتفاصيل

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال شهر يونيو الماضي، إلى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار في مايو، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي المصري يوم الخميس.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج قرض، مقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، كان مقرر لها منتصف مارس.

ومنذ نهاية العام الماضي، تعهد البنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن وهو أحد شروط اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية من التآكل في دعم العملة، وهو ما أكدته مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في حوار مع بلومبرغ الشرق يونيو الماضي، مشبهة استخدام احتياطات مصر الدولارية لدعم الجنيه "كسكب الماء بوعاء مثقوب".

وقيمة الاحتياطات الأجنبية في يونيو، هي أعلى مستوى منذ بداية العام.

تطور الاحتياطيات الأجنبية في 2023:

(وفق بيانات سابقة للبنك المركزي)

يناير: 34.224 مليار دولار

فبراير: 34.352 مليار دولار

مارس: 34.447 مليار دولار

أبريل: 34.551 مليار دولار

مايو: 34.660 مليار دولار

يونيو: 34.806 مليار دولار

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا