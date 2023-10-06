تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 9% مقارنة بـ 9.3% سجلها في أغسطس، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الخميس.

ولا يزال اتفاق تونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق بسبب ضغوط سياسية لكنها حصلت في يوليو الماضي على قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار من السعودية لدعم ميزانيتها.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال سبتمبر على أساس سنوي بـ 13.9%، وأسعار النقل بنسبة 13.1% والمطاعم والفنادق بـ 10.5%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.8% في سبتمبر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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