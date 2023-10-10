تراجع العجز التجاري لتونس خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 28% على أساس سنوي، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء الحكومي صدرت يوم الثلاثاء.

وانخفض عجز الميزان التجاري في الفترة بين يناير وسبتمبر 2023 إلى نحو 13.98 مليار دينار (4.4 مليار دولار) مقابل 19.43 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء تراجع عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض الواردات خلال أول 9 شهور بنحو 3.7% إلى حوالي 59.44 مليار دينار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 7.5% إلى نحو 45.46 مليار دينار، حسب البيانات.

ويأتي تراجع عجز الميزان التجاري لتونس في وقت يعاني فيه البلد -المُثقلة بالديون- من أزمة سيولة، مع تعطل اتفاق نهائي للحكومة مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار مدته 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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