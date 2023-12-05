تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر نوفمبر الماضي بدعم من تقلص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسجل التضخم 8.3% خلال نوفمبر مقابل 8.6% في أكتوبر، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الثلاثاء.

تعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وخلال نوفمبر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي بـ 11.9% مقابل ارتفاع بنسبة 13.1 % في أكتوبر.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 8.1% في نوفمبر، مقابل ارتفاع بـ 8.8% في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3% في نوفمبر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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